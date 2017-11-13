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Kültür-Sanat

The Secret Trio İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ETNİK müzik grubu The Secret Trio, 18 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da sahne alacak

13 Kasım 2017 17:17

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ETNİK müzik grubu The Secret Trio, 18 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da sahne alacak.
Diyarbakır kökenli ABD\'li ut sanatçısı Ara Dinkjian, Balkan ve Ortadoğu müzik mirasını New York Julliard School’da aldığı Klasik Batı Müziği eğitimi ile birleştiren Macar klarnet sanatçısı İsmail Lumanovski ve Doğu makamlarını Batı’ya özgü armoni ile harmanlayan, ayrıca mızrap kullanmadan geliştirdiği tekniğiyle nam salan kanun sanatçısı Tamer Pınarbaşı’dan oluşan The Secret Trio, 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak.
Sadece gördükleri dünyayı değil, nasıl bir dünya görmek istediklerini de müzikleri ile ortaya koymayı amaç edindiklerini belirten grup, Doğu ve Batı müziğini farklı bir yorumla bir araya getiriyor.

(FOTOĞRAF)

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