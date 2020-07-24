The Rolling Stones hiç yayınlanmamış parçalarını paylaştı

İngiliz rock müzik grubu The Rolling Stones, yakında çıkacak olan Goats Heads Soup albümlerinin delüks versiyonunun bir önizlemesi olarak, daha önce yayınlanmayan Scarlet adlı parçayı paylaştı.



Ekim 1974’te kaydedilen şarkı, Keith Richards riffinde bazı belirgin Jimmy Page soloları içeriyor ve şarkının videosunda çekilen bant kutusuna göre, grubun uzun zamandır piyanisti olan Ian “Stu” Stewart’ da şarkının kayıt sürecinde yer alıyor.



Gazete Duvar'ın Variety’den aktardığı habere göre, Scarlet, The Rolling Stones kariyerinde geçiş döneminde yer alıyor. Mick Jagger, şarkının kökenlerinin Ron Wood’un Londra dışında Richmond’daki evindeki stüdyosunda olduğunu belirterek, "Bunu ilk olarak Ronnie’nin bodrum katındaki Jimmy ve Keith’le doğaçlama çaldığımı hatırlıyorum. Harika bir seanstı" dedi.



Goats Head Soup, Universal Music tarafından 4 Eylül’de çok formatlı ve delüks versiyonu ile piyasaya sürülecek.