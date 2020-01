“The Revenant” en büyük favori

Oscar yarışında aday listesi açıklanmasıyla son viraja girildi. Alejandro González Iñárritu imzalı “The Revenant” ve George Miller’ın çektiği “Mad Max: Fury Road” en fazla adaylığı kaparak öne çıkan yapımlar oldu. Bir hayatta kalma ve intikam hikayesi olan “The Revenant” 12, efsanevi “Mad Max” serisinin son filmi “Mad Max: Fury Road” ise 10 dalda heykelciğe aday. Oscar ödüllerinin geçmişine bakıldığında en fazla dalda aday olan filmlerin yüzde 75’inin aynı zamanda en iyi film ödülüne de uzandığı görülüyor. Altın Küre Ödülleri’nde de üç heykelciğe layık görülen “The Revenant”, Oscar gecesinin favorisi konumuna yükseldi.

En iyi film için sekiz aday

Her daldaki adaylar, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin bu alandaki üyeleri tarafından belirleniyor. Yabancı dildeki en iyi film adayları ise özel bir eleme usulü ile saptanıyor. En iyi film dalında beş ila on filmin aday olmasına imkan sağlayan puanlama sistemi sonucu bu yılki en iyi film Oscarı için sekiz film yarışacak. Akademi üyelerinin “The Revenant” ve “Mad Max: Fury Road”un yanı sıra en iyi film dalında aday gösterdiği filmler şöyle sıralanıyor: Katolik Kilisesi’nin örtbas etmeye çalıştığı çocuklara yönelik cinsel taciz skandalını ortaya çıkaran gazetecilerin hikayesi “Spotlight”, 2008’de patlak veren küresel finans krizine farklı bir açıdan yaklaşan “The Big Short” adlı komedi, Soğuk Savaş yıllarından “Bridge of Spies”, İrlandalı bir göçmenin 1950’li yılların Brooklyn’inde kendi yolunu bulmaya çalışmasını anlatan “Brooklyn”, 5 yaşındaki oğlu ile küçük bir odaya hapsedilen annenin dramı “Room” ve Mars'ta mahsur kalan bir astronotun hayatta kalma hikayesi “The Martian”.

Oscar'a aday olan ilk Türk

Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in “Mustang” filmi de 'En İyi Yabancı Film' kategorisinde aday oldu. Türkiye‘de ve Türkçe çekilen, ancak Fransa adına Oscar yarışına katılan film geçen yıl Cannes Film Festivali’nde ilk kez seyirciyle buluşmuş, ardından birçok uluslararası festivalde ödüle layık görülmüş, ayrıca bu yılki Altın Küre Ödülleri’nde de 'En İyi Yabancı Film' kategorisinde aday olmayı başarmıştı. Film, Karadeniz'in bir sahil kasabasında öksüz ve yetim beş kız kardeşin maruz kaldıkları toplumsal baskıya kendi yöntemleriyle direnişlerini konu ediyor. Ankara doğumlu olan, ancak 1980'li yıllardan bu yana Fransa'da yaşayan Deniz Gamze Ergüven kırmızı halıda yürüyüp Oscar Ödül Töreni'ne katılan ilk Türk olarak sinema tarihine geçecek.

Ödüller 28 Şubat'ta Los Angeles'taki Kodak Tiyatrosu‘nda Chris Rock'ın sunuculuğunu yapacağı törenle dağıtılacak.

88. Oscar Adayları

En iyi film:

“Spotlight”

“The Revenant”

“Mad Max: Fury Road”

“The Big Short”

“Bridge of Spies”

“Brooklyn”

“Room”

“The Martian”

En iyi yönetmen:

Alejandro González Iñárritu (“The Revenant”)

Tom McCarthy (“Spotlight”)

George Miller (“Mad Max: Fury Road”)

Lenny Abrahamson (“Room”)

Adam McKay (“The Big Short”)

En iyi erkek oyuncu:

Bryan Cranston (“Trumbo”)

Leonardo DiCaprio (“The Revenant”)

Michael Fassbender (“Steve Jobs”)

Eddie Redmayne (“The Danish Girl”)

Matt Damon (“The Martian”)

En iyi kadın oyuncu:

Cate Blanchett (“Carol”)

Brie Larson (“Room”)

Saoirse Ronan (“Brooklyn”)

Jennifer Lawrence (“Joy”)

Charlotte Rampling (“45 Years”)

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Sylvester Stallone (“Creed”)

Mark Rylance (“Bridge of Spies”)

Mark Ruffalo (“Spotlight”)

Christian Bale (“The Big Short”)

Tom Hardy (“The Revenant”)

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Rooney Mara (“Carol”)

Jennifer Jason Leigh (“The Hateful Eight”)

Alicia Vikander (“The Danish Girl”)

Kate Winslet (“Steve Jobs”)

Rachel McAdams (“Spotlight”)

En iyi yabancı film:

“El abrazo de la serpiente” - Kolombiya

“Krigen” - Danimarka

“Mustang” - Fransa

“Saul fia” - Macaristan

“Theeb” - Ürdün

En iyi orijinal senaryo:

“Bridge of Spies” - Matt Charman, Ethan Coen ve Joel Coen

“Ex Machina” - Alex Garland

“Inside Out” - Pete Docter, Meg LeFauve, Josh Cooley ve Ronnie Del Carmen

“Spotlight” - Josh Singer ve Tom McCarthy

“Straight Outta Compton” - Andrea Berloff, Jonathan Herman, S. Leigh Savidge ve Alan Wenkus

En iyi uyarlama senaryo:

“The Big Short” - Charles Randolph ve Adam McKay

“Brooklyn” - Nick Hornby

“The Martian” - Drew Goddard

“Room” - Emma Donoghue

“Carol” - Phyllis Nagy

En iyi animasyon:

“Anomalisa” - Duke Johnson ve Charlie Kaufman

“Inside Out” - Pete Docter ve Ronnie Del Carmen

“Shaun the Sheep Movie” - Mark Burton ve Richard Starzak

“Omoide no Mânî” - Hiromasa Yonebayashi

“O Menino e o Mundo” - Alê Abreu

En iyi sinematografi:

“Carol”

“The Hateful Eight”

“Mad Max: Fury Road”

“The Revenant”

“Sicario”

En iyi kurgu:

“Mad Max: Fury Road”

“The Big Short”

“Spotlight”

“The Revenant”

“Star Wars: The Force Awakens”

En iyi sanat yönetimi:

“Bridge of Spies”

“Mad Max: Fury Road”

“The Martian”

“The Revenant”

“The Danish Girl”

En iyi kostüm:

“Carol”

“Cinderella”

“The Danish Girl”

“Mad Max: Fury Road”

“The Revenant”

En iyi makyaj:

“Mad Max: Fury Road”

“The 100-Year-Old Man Who Climbed Out a Window and Disappeared”

“The Revenant”

En iyi ses miksajı:

“Mad Max: Fury Road”

“The Martian”

“The Revenant”

“Star Wars: The Force Awakens”

“Bridge of Spies”

En iyi ses kurgusu:

“Mad Max: Fury Road”

“The Martian”

“The Revenant”

“Sicario”

“Star Wars: The Force Awakens”

En iyi görsel efekt

“Ex Machina”

“Mad Max: Fury Road”

“The Martian”

“The Revenant”

“Star Wars: The Force Awakens”

En iyi orijinal film müziği:

“Carol” - Carter Burwell

“The Hateful Eight” - Ennio Morricone

“Sicario” - Jóhann Jóhannsson

“Star Wars: The Force Awakens” - John Williams

“Bridge of Spies” - Thomas Newman

En iyi orijinal şarkı:

“Earned It” (“Fifty Shades of Grey”) - Söz ve müzik: Abel Tesfaye, Ahmad Balshe, Jason Daheala Quenneville ve Stephan Moccio

“Manta Ray” (“Racing Extinction”) - Müzik: J. Ralph, söz: Antony Hegarty

“Simple Song #3” (“Youth”) - Söz ve müzik: David Lang

“Til It Happens To You” (“The Hunting Ground”) - Söz ve müzik: Diane Warren ve Lady Gaga

“Writing's On The Wall” (“Spectre”) - Söz ve müzik: Jimmy Napes ve Sam Smith

En iyi belgesel:

“Amy”

“Cartel Land”

“What Happened, Miss Simone?”

“Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom”

“The Look of Silence”

En iyi kısa belgesel:

“Body Team 12”

“A Girl in the River: The Price of Forgiveness”

“Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah”

“Chau, Beyond the Lines”

“Last Day of Freedom”

En iyi kısa animasyon:

“Bear Story”

“Prologue”

“Sanjay's Super Team”

“We Can't Live Without Cosmos”

“World of Tomorrow”

En iyi kısa film:

“Ave Maria”

“Day One”

“Alles wird gut”

“Shok”

“Stutterer”