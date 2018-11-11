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The Queen of Eurasia'nın kraliçesi, Moldovalı Aceterina

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi, Moldovalı Aceterina Captari oldu

11 Kasım 2018 14:35

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'da bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması\'nın birincisi, Moldovalı Aceterina Captari oldu. Neşe Kuru ikinci, Sırp Yelena Esikova ise üçüncü seçildi.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki otelde 1 hafta kamp yapan The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması\'na katılan kraliçe adayları, dün akşam yapılan final gecesinde jüri karşısına çıktı. Gecede güzeller kendi ülkelerinin kıyafetlerinin yanı sıra mayo ve abiyelerle podyumda boy gösterdi.
Jürinin değerlendirmesi sonucu Moldovalı Aceterina Captari birinci seçilirken, Neşe Kuru ikinci, Sırp Yelena Esikova üçüncü oldu. Ukraynalı Olena Lakymenko bikini güzeli, Özbek Sarvinoz Babazhanova ise basın güzeli seçildi. Yarışmada dereceye giren güzellere çeşitli hediyeler verildi.

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