The Pirate Bay'ın kurucusuna 2 yıl hapis cezası

İsveç Mahkemesi, dosya paylaşım sitesi Pirate Bay'in kurucularından Gottfrid Svartholm Warg'ın 2 yıl hapsine karar verdi.

Mahkeme, İsveç Vergi Kurumlarının datalarını yöneten bir firmanın bilgisayarlarını hack'lediği gerekçesiyle Pirate Bay'in kurucusu Gottfrid Svartholm Warg'ın 2 yıl hapisine karar verdi.

Nacka Bölgesel Mahkemesi, Warg'ın İsveç IT firması Logica'yı hackleyerek binlerce insanın kişisel bilgilerine izinsiz giriş yaptığı ve sonra bunları internette yayınladığı gerekçesiyle cezalandırıldı.

Logica'dan 20 bin polisin kişisel bilgilerinin ve milyonlarca kişinin kimlik numalarının Warg tarafından çalındığı sonucuna da varıldı.

Warg 1 yıldan bu yana başka bir davadan aldığı cezadan ötürü İsveç'te tutuklu bulunuyor.