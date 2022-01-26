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Kültür-Sanat

The Office yıldızları, John Krasinski'nin yeni filmi için bir araya gelecek

Yönetmenliğini Krasinski'nin üstleneceği filmde Phoebe Waller-Bridge, Ryan Reynolds gibi yıldızlar da yer alacak

26 Ocak 2022 10:58

T24 Dış Haberler

The Office yıldızları Steve Carell ve John Krasinski, Dunder Mifflin günlerinden sonra ilk kez bir film projesiyle bir araya gelecek.

Variety'nin aktardığı habere göre, John Krasinski'nin yöneteceği IF isimli filmde Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, Ryan Reynolds gibi yıldızlar yer alacak. 

Filmle ilgili detaylar henüz açıklanmasa da hikâyenin, Krasinski'nin bir çocuğun hayal gücünü yeniden keşfetmesi üzerine kurduğu fikrine dayanacağı biliniyor. 

Filmin, 17 Kasım 2023'te yayınlanacağı tahmin ediliyor. 

Yönetmen ve oyuncu Krasinski, filmi Instagram hesabından da duyurdu.

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