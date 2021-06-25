The Office hayranı baba, Michael Scott'ın kalp masajı sahnesini hatırlayarak kızının hayatını kurtardı

ABD'de The Office dizisine hayran bir baba, aniden fenalaşan kızına dizide Steve Carrell'ın canlandırdığı Michael Scott karakterinden gördüğü kalp masajı tekniğini uygulayarak hayatını kurtardı.

The Independent'ta yer alan habere göre, Matt Uber isimli baba, kızıyla oyun oynarken kızı Vera Posy'nin bir anda fenalaştığını ve gözlerini baygın baktığını fark etti.

Uber, o anları şöyle anlattı: "Nefes almadığını ve renginin solgunlaşmaya başladığını gördüm"

Ambulansı aradıklarını anlatan Uber, bir anda aklına The Office dizisindeki kalp masajı sahnesi geldiğini söyledi.

Uber, dizinin 5. sezon, 14. bölümünde karakterlere kalp masajı dersi verildiği anı hatırladı ve o anları şöyle anlattı: "Dizideki sahnede kalp masajı eğitim sırasında 'Stayin Alive' şarkısındaki ritme göre hareket ediyorlardı."

Baba kalp masajına devam ederken sağlık personeli olay yerine ulaştı. Babanın erken müdahalesinin Vera Posy'nin hayatını kurtardığı belirtildi.

Hastaneye götürülen dört yaşındaki Posy'nin kalbinin durduğu öğrenildi. Posy'nin küçük çocuklarda nadir görülen bir kalp rahatsızlığı olduğu tespit edildi.