'The Night of'un yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Son dönemin en popüler yapımlarından biri olan 'The Night of' final yaptı, geriye cevaplanmamış pek çok soru kaldı. The Night of'un 2'nci sezonun olup olmayacağı sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri.

Babasının taksisiyle okul partisine gitmek isterken yolu genç bir kadınla kesişen Pakistan asıllı Nasir Khan'ın (Riz Ahmed) Andrea Cornish'in (Sofia Black D’elia) mutfağında uyanmasıyla başlayan hikayeyi ekrana getiren dizinin yeni sezonunun olup olmayacağının tartışılmasının sebebi ise kuşkusuz final bölümünün en temel sorulardan birini cevapsız bırakması. Sosyal medyanın gündemine oturan bu soru ile ilgili yapımcı şirket HBO'dan bir cevap henüz gelmedi.

NTV'de yer alan habere göre; İngiliz ‘Criminal Justice’in ABD uyarlaması olan dizinin orijinaline sadık kalması durumunda mini bir dizi olarak kalması bekleniyor.

Ancak yüksek reyting ve cevaplanmamış sorular HBO'nun yeni bir sezona açık kapı bıraktığı yorumlarının yapılmasına sebep oluyor.

Genç bir erkeğin masumiyetini kanıtlama çabasını konu alan yapım, aynı zamanda iyi işlenmiş bir polisiye öykü. İşte fenomen dizi The Night of hakkında bilmeniz gerekenler...

Dizi aslında bir yeniden uyarlama. İlk olarak İngiltere'de ekrana gelen BBC yapımı Criminal Justice'te işlenen bu konu, HBO tarafından 'The Night of' adıyla ABD'ye uyarlandı.

HBO yapım aşamasında konuyla birlikte dizinin adını da aynı tutma kararı aldı. Ancak daha sonra yapımın adı "Crime" olarak değiştirildi ve son olarak "The Night of" isminde karar kılındı.

HBO, dizideki avukat rolü olarak ilk etapta James Gandolfini ismini düşünmüştü, Gandolfini'nin ölümünün ardından bu rol Robert de Niro'ya verilmiş onun da programı uymayınca bu rolün sahibi 'takıntılı tiplemeleriyle' tanınan ünlü aktör John Turturro oldu.

Dizinin bir başka oyuncusu Riz Ahmed nam-ı değer Riz MC Bir rapçi. Pakistan asıllı İngiliz oyuncu aynı zamanda Oxford mezunu. Ahmed en son geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Jason Bourne'da Aaron Kalloor rolü ile izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Son dönemde yıldızı parlayan 33 yaşındaki Ahmed, bu filmin özelikle hapishane sahnelerinde çok başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Riz Ahmed, yeni Star Wars filmiRogue One: A Star Wars Story'de de rol kaptı. Ahmed merakla beklenen filmde Bodhi Rook karakterini canlandıracak.

Dizide John Turturro’nun canlandırdığı avukat Jack Stone’un ayaklarını saran egzama zaman zaman izleyicinin yüreğini daraltıyor. Bu cilt sorunu (aslında psikolojik) dizi boyunca en az polisiye unsurlar kadar detaylı irdeleniyor. Dizide bu ayrıntıya bu kadar önem verilmesinin iki sebebi var. Birincisi dizinin uyarlandığı İngiliz yapımı ‘Criminal Justice’in yazarı Peter Moffat’ın da yıllarca aynı rahatsızlıktan muzdarip olması. İkincisi ise bu yolla Amerikan yargı sisteminin eleştirilmesi. Adalet sistemini saran virüslere gönderme yapılması.

Katil kedi değil... Dizi boyunca önemli bir karakter halinde ortalıkta görünen 'sarman kırması' tombul kedinin cinayetle doğrudan bir ilgisi yok. Hayvansever izleyiciler yüreğini ferah tutsun...