The Nice Guys, kadın başrollerle televizyona uyarlanıyor: The Nice Girls

Shane Black’in yönetmenlik koltuğunda oturarak ilgi çekici bir dedektif hikâyesini anlattığı The Nice Guys kadın başrollerle televizyona uyarlanıyor.

2005 yılında çektiği "Kiss Kiss Bang Bang" filminden sonra, başrollerini Russell Crowe ve Ryan Gosling‘in paylaştığı "The Nice Guys" projesini seyircinin beğenisine sunan "Shane Black" beyazperde macerasına devam ederken; yapımcı Joel Silver yepyeni bir yapımın sinyallerini verdi. Silver, kadın oyuncuların bir araya geldiği The Nice Girls'in kadın baş rollerle televizyona uyarlandığını duyurdu.

Filmloverss'da yer alan haber şöyle:

Bu bağlamda fikri oldukça komik bulduğumu belirtmek zorundayım. Zira stüdyoların özgün konu bulmakta yaşadığı problemler; yönetmenleri kitap veya çizgi roman uyarlamalarına yönelttiği gibi pek çok yapım kadın egemen bir kadronun hayallerini kurup sayısız filmi piyasaya sürdü.

Yapımcılar hikâyeyi televizyona taşıyacak. Elbette şu an net bir bilgi söz konusu değil. Fakat Fox projeye sıcak baktı. Dizinin senaryosu ise "30 Minutes or Less" filminde çalışma şansı yakalayan Michael Diliberti‘ye emanet edildi bile. İlginç nokta, hikâyenin orijinal filmle benzerliğe sahip olup olmadığı. Los Angeles’taki iki dedektifin macerasını izleme olasılığımız hayli yüksek tabii. Gosling ve Crowe ikilisinin iyi bir dinamik yakaladığı aşikar. Öte yandan aynı değerlendirmeyi dizi için yapmak erken. Üstelik kanal benzer temaları işleyen yapımlarla meşhur. Haliyle, projenin geleceği belirsiz. O zamana dek Gosling’in merakla beklenen Blade Runner 2049 filminin ayrıntılarına göz atabilirsiniz.

