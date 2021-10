The Muppets'in yaratıcısı Jim Henson, mavi plaketle onurlandırıldı

The Muppets'ın yaratıcısı Jim Henson'ın Londra'daki eski evine, ünlü bir kişiyi anmak için sembol niteliği taşıyan mavi plaket takıldı.

Susam Sokağı ve Fraggle Rock'taki çalışmalarıyla beğeni toplayan ABD'li kuklacı, 1979'dan beri Londra'nın kuzeyindeki Hampstead'de yaşıyordu.

Londra'daki evi, Henson'ın sonraki projeleri için, yaratıcılığının simgesi haline geldi, ardından eviyle aynı sokakta bir atölye ve ofis kurdu.

The Jim Henson Company'nin yönetim kurulu başkanı oğlu Brian Henson şunları söyledi: “Babam The Muppet Show'u yapmak için Londra'ya taşındı ve ardından İngiltere'nin birçok yetenekli sanatçısından etkilendiği için burada kalmayı seçti. The Dark Crystal, Labyrinth ve daha pek çok iddialı projeyi, bu muhteşem yaratıcı toplulukla birlikte üretti. Jim Henson'un evinin mavi plaketle tanınması bir onurdur"

English Heritage'ta mavi plaket tarihçisi Dr. Rebecca Preston şunları ekledi: "The Muppet Show ve Susam Sokağı'ndaki sevilen karakterlerin arkasındaki adam olarak hatırlanan Henson, başarılı ve çok çeşitli televizyon programları üretti"