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Kültür-Sanat

The Men They Couldn’t Hang'in solisti Stefan Cush 60 yaşında hayatını kaybetti

06 Şubat 2021 14:12

T24 Dış Haberler

Folk-punk grubu The Men They Couldn’t Hang'in solistlerinden Stefan Cush, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Grubun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Çok büyük bir üzüntüyle size kardeşimiz, arkadaşımız, ilhamımız, partilerimizin yıldızı ve grubumuzun ruhu Stefan Cush'un ani bir kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini bildiriyoruz. Üzüntümüzü açıklamaya kelimeler yetmiyor. Ailesine sevgimizi yolluyorum. 

Sanatçı Billy Bragg, "Onların yüksek enerjili şovlarında büyük bir rol oynardı ve herkese gülümserdi. Onu herkes özleyecek" dedi.

             

Stefan cushThe Men They Couldn’t Hangkalp krizi
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