The Matrix Resurrections filminden kareler paylaşıldı

Lana Wachowski imzalı The Matrix Resurrections filminden yeni görseller yayınlandı. Film, izleyici ile 22 Aralık’ta sinemalarda ve HBO Max’te buluşacak.

Lana Wachowski’nin kardeşi Lily Wachowski’den ayrılarak tek başına çektiği The Matrix Resurrections filminden yeni görseller yayınlandı.



Yahya Abdul-Mateen II‘nin canlandırdığı Morpheus karakterine yer veren görseller, Morpheus’u Laurence Fishburne’ün canlandırmadığı ilk Matrix filmine dair izleyicinin merakını artırıyor.

Yahya Abdul-Mateen II, Morpheus karakteri ve Laurence Fishburne ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Laurence yapılması gereken her şeyi yaptı. Bence senaryonun sunduğu şey yeni bir hikâye ve Matrix evreninde yeni bir Morpheus’a yer açan bazı fırsatlar.” Oynadığı karakter ve filmin detayları ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Mateen, şunları ekledi: “Oynadığım karakter, Matrix evreninin ve Morpheus karakterinin tarihinin kesinlikle farkında. Kendini keşfetme sürecinde olan bir karakteri oynuyorum. Matrix’in hikâyesinde kendi yolunu çizmek ve büyümekle ilgili birçok şey var ve Morpheus bunlardan muaf değil."



Lana Wachowski'nin Cloud Atlas kitabının yazarı olan David Mitchell ve Aleksander Hemon ile birlikte kaleme aldığı yeni Matrix filminin yapımcılığını Terry Needham, Garrett Grant, Bruce Berman, Grant Hill ve James McTeigue üstleniyor.