The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman yayınlandı

Sinemaseverlerin uzun süreden bu yana beklediği The Matrix: Resurrections filminden ilk tanıtım videosu ve ilk görseller yayınlandı. Filmin interaktif sitesine girenler, kırmızı ve mavi hap arasında seçim yaparak görüntüleri izleyebiliyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyada her alanı etkilediği gibi sinema sektörünü de vursa da, yeni yapımlar izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Onlardan biri de hayranlarının uzun yıllardır beklediği The Matrix serisinin yeni filmi. Bir kült haline gelen serinin dördüncü filmi The Matrix: Resurrections ile ilgili tanıtım videosu yayınlandı.

Serinin yeni filminde Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Christina Ricci gibi oyuncular izleyicilerle buluşacak.

‘WhatIsTheMatrix.com’ isimli interaktif siteye girenleri, filmin ikonikleşmiş kırmızı ve mavi hapları karşılıyor. Bu iki hap arasında seçim yapan izleyiciler, filmle ilgili birbirinden farklı görüntüleri seyretme şansı buluyor.

Başrollerinde Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un yer aldığı The Matrix serisinin son filmi 2003 yılında gösterime girmişti.