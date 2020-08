The Last of Us'ta Joel'ı seslendiren Baker, oyunun dizi adaptasyonunda karakteri Josh Brolin'in oynamasını istiyor

T24 Dış Haberler

The Last of Us oyunlarında Joel Miller karakterini seslendiren ve hareket yakalama teknolojisi ile karakteri canlandıran Troy Baker, oyunun dizi adaptasyonunda karakteri Josh Brolin'in oynamasını istediğini söyledi.

Kısa süre önce ikinci bölümü yayınlanan The Last of Us'ın HBO tarafından televizyona uyarlanacağı açıklanmıştı. Açıklamadan bu yana Joel ve Ellie karakterlerini kimin canlandıracağı tartışma konusu oldu. Dizinin ekibinde şu ana kadar sadece Chernobyl mini dizisinin yönetmeni Johan Renck ve yaratıcısı Craig Mazin'in yer alacağı açıklandı.

Collider'a konuşan Baker, Joel karakteri için kendi tercihinin Avengers filmlerinin Thanos'u Brolin olacağını ifade etti. Baker, Los Angeles Havalimanı'nda denk geldiği Brolin'e bu düşüncesini de ilettiğini bildirdi.

Karakteri canlandırırken Brolin'den ilham aldığını ifade eden Baker, tek şüphesinin Brolin'in karaktere yeni bir şey katıp katmayacağı olduğunu ifade etti.

The Last of Us dizisinin 2013'te çıkan ilk oyunun hikayesini takip edeceği açıklanmıştı, ancak 'Part II'nin yayınlanmasının ardından yeni oyunun karakterleri ve konusunun da dizide yer alabileceği konuşulmaya başlamıştı.