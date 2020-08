The Last of Us 2, satış rekorlarını kırmaya hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

The Last of Us Part II, Sony'nin yeni oyun konsolu jenerasyonunda en hızlı satan oyunu oldu. Ellie'nin intikam hikayesini konu alan oyunun, PlayStation 4'ün en çok satan özel oyunu olması bekleniyor.

Part II, serinin birçok ödüle layık görülen ilk oyunundan çıkış haftasında yüzde 76 daha fazla sattı. Oyun, Britanya'da bu yıl ilk haftasında fiziksel satışı en yüksek olan oyun oldu. The Last of Us Part II, en yakın takipçisi Animal Crossing'e yüzde 40'lık fark attı.

Oyunun daha kaç dijital kopya sattığı açıklanmadı. Sony, son periyotta oyun satışlarının yüzde 66'sının dijital ortamdan yapıldığını bildirmişti.

The Last of Us Part II'nin hikâyesinin büyük bir bölümü, ilk oyunun dört yıl sonrasında geçiyor. Oyunun standart sürümü Türkiye'de 499 TL'ye satışa çıkarıldı.