The Hunger Games'in öncesini anlatan film için hazırlıklar başladı

The Hunger Games (Açlık oyunları) öncesini konu alan yeni film için hazırlıklar başladı. Suzanne Collins'in The Ballad of Songbirds and Snakes kitabından uyarlanan yapımda orijinal filmlerin yönetmeni geri dönüyor.

Collins’in Panem dünyasında geçen distopya türündeki genç yetişkin kurgusu oldukça sevilmiş ve kısa süre içerisinde film uyarlaması gelmişti. Kitaplar kız kardeşini kurtarmak için haraç olmaya gönüllü olan ve Panem’in zalim hükûmetlerine karşı isyanının beklenmedik bir sembolü haline gelen yetenekli okçu Katniss Everdeen’in hikâyesini konu alıyordu. Toplamda üç kitaptan oluşan seriye dört film çekildi. Serinin ikinci filmi olan The Hunger Games: Catching Fire, Lionsgate için kritik ve finansal bir başarı olmasına rağmen devam eden iki film gişe açısından geride kaldı. Bununla ilgili bazı nedenler vardı. Warner Bros.’un daha fazla kazanç sağlamak amacıyla Harry Potter serisinin son filmi ikiye bölmesi gibi Lionsgate de benzer bir uygulamayı Açlık Oyunları serisi için denedi. Ancak bu hamle hayranlarca pek hoş karşılanmadı. The Hunger Games: Mockingjay – Part 2’nun Star Wars: The Force Awakens ile aynı anda gösterime girmesi de filmin gişe hasılatını oldukça etkiledi. Ancak tüm bu sorunlara rağmen Lionsgate, yeni bir film için düğmeye bastı. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds And Snakes Konusu Ne Olacak? Şirket, resmi olarak Açlık Oyunları’nın öncesini anlatan ve Collins’in Ballad of Songbirds and Snakes (Ötücü Kuşların ve Yılanların Türküsü) kitabından uyarlanacak filmi geliştirdiklerini açıkladı. Geçen yıl duyurulan kitap da 19 Mayıs 2020 itibarıyla raflardaki yerini alacak. Son üç filmi yöneten Francis Lawrence filmin yönetecek isim olarak geri dönüyor. Senaryoyu da Little Miss Sunshine ve Toy Story 3 ile tanınan Michael Arndt ile birlikte yazacaklar. Arndt, serinin ikinci filmi The Hunger Games: Catching Fire’ın yazar kadrosunda da bulunuyordu. Son olarak ilk serinin yapımcıları arasında yer alan Nina Jacobson yine bu filmin de yapımcısı olarak karşımıza çıkacak. Filmin senaryosuyla ilgili henüz pek bir bilgi yok. Ancak The Hunger Games üçlemesinden 64 yıl önce geçtiği ve ilk Açlık Oyunları’nın detaylarını göstereceği biliniyor. Film başkan olarak tanıdığımız Coriolanus Snow’un gençliğine odaklanacak. Bu karar, kimi hayranlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yeni maceranın ne zaman gösterime gireceği veya filmde kimlerin rol alacağı ise henüz bilinmiyor.