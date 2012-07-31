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Kültür-Sanat

'The Hobbit' üçleme olacak

Filmin yönetmenliğini yapan Peter Jackson ''The Hobbit'' filminin üçleme olacağı söylentilerini doğruladı.

31 Temmuz 2012 18:08

J.R.R. Tolkien'in ''Hobbit'' adlı romanının uyarlaması olacak ''The Hobbit'' filmi sinemaya üçleme olarak çekilecek.

Filmin yönetmeni Peter Jackson Facebook sayfasında yaptığı açıklama ile iki film olması düşünülen filmin üç film olarak çekileceğini belirtti. Yaptığı açıklamada, '‘Daha fazla yaygara kopmadan yapımcılar, oyuncular ve filmde çalışanlar adına duyurmak isterim ki, ‘The Hobbit’ üçleme olacak’' dedi.

İlk film ''The Hobbit: The and Back Again'' Aralık 2012'de, ikinci film ''The Hobbit: An Unexpected Journey'' Aralık 2013'te izleyicilerle buluşacak. Son filmin tarihi netleşmezken 2014 yazı hedefleniyor.

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