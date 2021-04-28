The Handmaid's Tale'in yeni sezonu başlıyor

Kanadalı yazar Margaret Atwood’un aynı adlı romanından uyarlanan, başrolde Elisabeth Moss’un yer aldığı "The Handmaid’s Tale"in dördüncü sezonu yarın BluTV’de yayımlanacak.

"The Handmaid’s Tale" (Damızlık Kızın Öyküsü) dizisinin dördüncü sezonu bugün ABD’de gösterime giriyor. Dizinin yeni sezonunun ilk üç bölümü yarın BluTV’de izleyiciyle buluşacak.

10 bölümden oluşan dizinin üç bölümün yönetimini Elisabeth Moss üstlendi.

Dizide kadınların sadece üreme aracı olarak görüldüğü Gilead adlı bir toplumda kendisinden alıkoyulan kızını kurtarmak ve bu toplumdan kaçmak için mücadele eden June Osbourne’un (Offred) hikâyesi anlatılıyor.

Dizinin dördüncü sezonda June Osbourne’un Gilead’ın otoriter rejimine karşı gösterdiği direnişini devam ettirmek için verdiği mücadeleye odaklanılıyor. June, çok sayıda kadını Kanada’ya kaçırma planını başarıyla hayata geçirmiş olsa da hâlâ değişim için yapılması gereken pek çok şey bulunuyor.

1985 yılında yayımlanan gerilim türündeki roman, Bruce Miller tarafından televizyon dizisine uyarlandı. Emmy ve Altın Küre ödüllerine değer görülen dizi "The Handmaid’s Tale", 2017 yılında Hulu kanalında yayımlanmaya başladı. Elisabeth Moss’un başrolde olduğu ve oyuncu kadrosunda Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Ann Dowd, Max Minghella ve Samira Wiley gibi isimlerin bulunduğu dizinin başarısı, kitabın 8 milyon satışa ulaşmasını da beraberinde getirdi.

Roman ayrıca 1990 yılında Volker Schlöndorff tarafından filme uyarlanmıştı.