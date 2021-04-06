"The Godfather" filmindeki malikane, 89 milyon dolara satışa çıktı

The Godfather serisine ev sahipliği yapan malikane, mülk sahibinin borçları nedeniyle 89 milyon dolara satışa sunuldu.



Sinema tarihinin kült film serilerinden The Godfather’da yer alan ikonik malikane, satışa çıkarıldı. Filmde Jack Woltz karakterinin evi olarak kullanılan yerde daha önce ABD eski başkanı John F. Kennedy balayı tatilini yapmış, malikanenin bir türlü satılamamasından dolayı ev lanetli olarak adlandırılmıştı.

2016'da 195 milyon dolara satışa çıkarılmıştı

Malikane, 1927 yılında inşa edilmişti ve 2016 yılında 195 milyon dolarlık satış fiyatıyla ABD'nin en pahalı evleri arasına girmişti.



5 yıl sonra tekrar satışa sunulan malikanenin fiyatında büyük oranda indirim yapıldı ve gerçekten de devasa diyebileceğimiz malikanenin fiyatı 89,75 milyon dolar olarak belirlendi.