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Politika

The Economist: Gandi’nin oyları giderek artıyor

The Economist dergisi, ‘Gandi’nin yükselişi’ başlıklı analizinde CHP lideri...

30 Nisan 2011 03:00

T24 - The Economist dergisi, ‘Gandi’nin yükselişi’ başlıklı analizinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim politikasını ele aldı.



Dergi Kılıçdaroğlu için, “Başbakan Tayyip Erdoğan gibi çatışmacı veya maço değil. Bir sonraki başbakan olmayabilir, fakat giderek daha sıkı bir rakip haline geliyor” ifadesini kullandı.

“CHP lideri bu göreve ilk geldiğinde Türkiye’nin karizmatik ve popüler başbakanı Erdoğan’la yarışabileceğine pek az kişi inanıyordu” denilen analizde, Kılıçdaroğlu’nun Tuncelili olduğu hatırlatılıp, ilk başta her adımının partinin yerleşik yapısı tarafından engellendiği belirtildi. “Yeni lider ‘Kürt’ kelimesini bile ağzına alamıyordu” ifadesini kullanan The Economist, Tunceli sakinlerinin babası sürgüne gönderilen binlerce Aleviden biri olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun şimdi CHP lideri olmasının ‘mucizevi’ olduğunu söylediğini yazdı.


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