The Economist: Gandi’nin oyları giderek artıyor

T24

Dergi Kılıçdaroğlu için, “Başbakan Tayyip Erdoğan gibi çatışmacı veya maço değil. Bir sonraki başbakan olmayabilir, fakat giderek daha sıkı bir rakip haline geliyor” ifadesini kullandı.“CHP lideri bu göreve ilk geldiğinde Türkiye’nin karizmatik ve popüler başbakanı Erdoğan’la yarışabileceğine pek az kişi inanıyordu” denilen analizde, Kılıçdaroğlu’nun Tuncelili olduğu hatırlatılıp, ilk başta her adımının partinin yerleşik yapısı tarafından engellendiği belirtildi. “Yeni lider ‘Kürt’ kelimesini bile ağzına alamıyordu” ifadesini kullanan The Economist, Tunceli sakinlerinin babası sürgüne gönderilen binlerce Aleviden biri olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun şimdi CHP lideri olmasının ‘mucizevi’ olduğunu söylediğini yazdı.