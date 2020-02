'The Dude' Jeff Bridges'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi

Amerikan Görüntü Yönetmenleri Derneği (American Society of Cinematographers) 2019 Governors Ödülleri kapsamında Oscar’lı oyuncu Jeff Bridges’e "Yaşam Boyu Başarı Onur Ödülü' verdi.

69 yaşındaki oyuncu, 33. Amerikan Görüntü Yönetmenleri Derneği Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü 9 Şubat’ta Hollywood’daki Ray Dolby Balo Salonu’nda yapılacak törenle alacak.



Amerikan Görüntü Yönetmenleri Derneği Başkanı Kees van Oostrum, Bridges’ın onur ödülüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Jeff Bridges ekranda sıra dışı bir yetenek ve aynı zamanda ekran dışında da olağanüstü bir insan” dedi.



Oostrum ayrıca, “Oscar ödüllü bir aktör olarak gösterdiği başarılardan dolayı birçok kişi tarafından seviliyor. Biz Amerikan Görüntü Yönetmenleri Derneği’nde Jeff'in bizden biri olduğunu hissediyoruz, çünkü fotoğrafçı yönüyle sanatsal görüntüler yaratma tutkusunu paylaşıyor. Onur ödülünü sunmaktan gurur duyuyoruz ” ifadesini kullandı.

Bugüne kadar bir Oscar ve bir Altın Küre ödülü kazanan Hollywood’un ünlü aktörü Jeff Bridges, 76. Altın Küre Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi olmuştu.



Bridges, Crazy Heart filmindeki performansıyla Oscar kazanmış; The Last Picture Show, Thunderbolt and Lightfoot, Starman, The Contender, True Grit, Hell or High Water filmleriyle Oscar’a aday olmuştu.