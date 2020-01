The Doors'un kurucularından Manzarek öldü

1960'ların ünlü rock grubu The Doors'un kurucularından klavyeci Ray Manzarek 74 yaşında öldü.

Manzarek, grubu Los Angeles'ta tanıştığı Jim Morrison ile 1965'te kurmuştu.

Yıllardır safra kanalı kanseriyle mücadele eden Manzarek'in Almanya'nın Rosenheim kentindeki bir hastanede öldüğü açıklandı.

The Doors, 1960'larda The End, Break on Through to the Other Side ve Hello I Love You gibi şarkılarla üne kavuşmuştu.

Grup dünya genelinde 100 milyondan fazla albüm sattı.

Döneminin en büyük klavyecilerinden biri olan Manzarek, Riders on the Storm ve Light my Fire gibi şarkılardaki performanslarıyla hatırlanıyor.

Grubun solisti Jim Morrison 3 Temmuz 1971'de Paris'te kalp yetmezliğinden ölünce grubun fiilen sonu gelmiş, Chicago doğumlu Manzarek vokalleri üstlenmişti.

Manzarek son yıllarında başka gruplarla da çaldı ve 1998'de anı kitabı "Light My Fire: My Life with The Doors"'u yayımladı.

BBCTürkçe