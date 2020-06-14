The Doors'un efsanevi albümü 'Morrison Hotel'in çizgi romanı geliyor

Efsanevi grup The Doors'un 1970 yılında çıkardığı Morrison Hotel albümü, 50. yılında çizgi roman olarak sanatseverlerle buluşacak. Kitap, albümün özel koleksiyon baskısıyla piyasaya sürülecek.

The Doors'un rock tarihine geçen Morrison Hotel albümü, 50. yaşını kutluyor. Bu vesileyle efsanevi albümü anlatan bir çizgi roman hazırlanıyor.

Morrison Hotel çizgi romanını, Watchmen ve V For Vendetta gibi çizgi romanlara imza atan Alan Moore'un kızı Leah Moore yazıyor. Çizimleri farklı sanatçılar hazırlayacak. Kapak tasarımıysa Chris Hunt'a emanet edildi.

The Doors'un hayattaki üyeleri gitarist Robby Krieger'la davulcu John Densmore da romanın yazımında Leah Moore'a destek veriyor. Çizgi roman, grubun ve albümün hikâyesiyle dönemin atmosferini yansıtacak. Z2 Comics tarafından yayımlanacak kitabın bir de koleksiyon baskısı olacak.

Sınırlı sayıda üretilecek ciltli çizgi romanla birlikte Doors hayranları, Morrison Hotel albümünün özel baskısına da sahip olacak. Morrison Hotel çizgi romanının ekim ayında çıkması bekleniyor.