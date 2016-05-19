The Daily Telegraph, mutlaka okunması gereken 20 kitabı yayınladı

İngiliz gazete The Daily Telegraph, her evin kitaplığında mutlaka bulunması ve hayatta en az bir kere okunması gereken edebiyat dünyasının 20 büyük eserinin listesini yayınladı.

CNN TÜRK'te yer alan habere Gazete daha da ileriye giderek bu roman türü dev eserler için bazı kitap sahiplerinin "Okudum" yalanına sığınarak ayrıcalık ve övünç kaynağı yapmaya çalıştığını da belirterek bunun ölümsüz edebiyatçılara bir hakaret sayılabileceğini söyledi. 20 kitaplık listede İngiliz yazar Charles Dickens'in tam dört eserinin bulunması dikkatleri çekti. İlk sırayı ise Charles Lutwidge Dodgson'un, Lewis Caroll takma adıyla yazdığı "Alis Harikalar Diyarında" adlı kitabı alıyor. Listede "Anna Frank'ın Hatıra Defteri" de bulunuyor. Yine listedeki eserlerin çoğunun beyaz perdeye aktarıldığı da biliniyor.

Liste şöyle:

1 - "Alis Harikalar Diyarında" ( Lewis Caroll )

2 - "1984" ( George Orwell )

3 - "Yüzüklerin Efendisi" ( J.R.R. Tolkien)

4 - "Harp ve Sulh" ( Lev Tolstoy )

5 - "Anna Karenina" ( Lev Tolstoy )

6 - "Sharlock Holmes'un Maceraları" ( Sir Arthur Conan Doyle )

7 - "Bülbülü Öldürmek"( Harper Lee )

8 - "David Copperfield" ( Charles Dickens )

9 - "Suç ve Ceza" ( Fyodor Dostoyevski )

10 - "Kasvetli Ev" ( Charles Dickens )

11 - "Gurur ve Önyargı" ( Jane Austen)

12 - "Harry Potter" ( J.K. Rowling )

13 - "Büyük Umutlar" (Charles Dickens )

14 - "Anne Frank'ın Hatıra Defteri"

15 - "Oliver Twist" (Charles Dickens )

16 - "Grinin 50 Tonu" ( E.L. James )

17 - "On Küçük Zenci" ( Agatha Christie )

18 - "Muhteşem Gatsby" (F. Scott Fitzgerald )

19 - "Madde 22" ( Joseph Heller )

20 - "Öfkeli Genç (J.D. Salinger)