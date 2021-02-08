The Crown'da Margaret Thatcher'ı canlandıran Gillian Anderson: Dizi, Kraliyet ailesine olmasına gerektiğinden kibar yaklaştı

Birleşik Krallık Kraliyet ailesinin hayatını anlatan The Crown dizisinde eski Britanya Başbakanı Margaret Thatcher'ı canlandıran oyuncu Gillian Anderson, dizinin kraliyet ailesine "olması gerektiğinden daha kibar" yaklaştığını söyledi.

The Independent'ta yer alan habere göre, Kraliyet ailesi üyelerini "kötü karakter" gibi göstermekle suçlanan The Crown dizisinde Thatcher'a hayat veren Anderson, "Bir dizi yaptığımız çok açık ve bu karakterler gerçek insanlar temel alınarak hazırlandı" dedi.

Yazılabilecek ancak yazılmayan pek çok kısım olduğunu belirten Andersen "Bazı noktalarda olması gerekenden fazla kibar davranıldı" dedi.