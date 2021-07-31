The Crown'da Kraliçe Elizabeth rolünü devralacak Imelda Staunton ilk kez kostümle görüntülendi

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Kraliyet Ailesi'ni anlatan The Crown dizisinin yeni sezonunda Kraliçe Elizabeth'i oynayacak olan Imelda Staunton ilk kez kostümle görüntülendi.

Staunton 5. sezon için rolü Altın Küre ödüllü Olivia Colman'dan devraldı.

2004'te Vera Drake filmiyle Oscar'a aday gösterilen ve Harry Potter filmlerinde Dolores Umbridge'i canlandıran Staunton, dizinin 1990-2003 yılları arasında geçen periyodunda Kraliçe'yi oynayacak.

The Crown'ın resmi Twitter hesabı, Staunton'ın kostümlü fotoğrafını, "Yeni Kraliçe II. Elizabeth'imiz Imelda Stauntan'a bir erken bir bakış" notuyla paylaştı.

Gelecek sene yayınlanması beklenen 5. sezon, Charles ve Diana'nın evliliğini, Diana ve Margaret'ın ölümünü ve Windsor Sarayı'ndaki yangını konu alacak.