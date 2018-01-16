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Yaşam
Deutsche Welle

The Cranberries'in solisti O'Riordan hayatını kaybetti

Linger, Zombie, Dreams gibi parçalarıyla tüm dünyada ün kazanan İrlandalı rock grubu The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında hayatını kaybetti.

16 Ocak 2018 01:03

İrlanda devlet televizyonu RTE, The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın Londra'da hayatını kaybettiğini duyurdu. 46 yaşındaki sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Yayıncısı Lindsey Holmes'un verdiği bilgilere göre O'Riordan kayıt çalışmaları için kısa süreliğine Londra'da bulunuyordu.

RTE konuyla ilgili haberinde "Aile üyeleri ani gelen haberle yıkıldı ve bu zor zamanda kişisel mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istediler” ifadelerine yer verdi.

1989 yılında İrlanda'nın Limerick kentinde kurulan The Cranberries, 90'lı yıllarda Linger, Zombie ve Dreams gibi şarkılarıyla tüm dünyada üne kavuşmuştu. Resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre grup bugüne kadar 40 milyondan fazla albüm sattı. 2003 yılında dağılan grup birkaç yıl sonra tekrar bir araya gelmiş ve 2017 yılında Something Else adlı bir akustik albüm yayınlamıştı. Avrupa ve Kuzey Amerika'da turneye çıkan grup O'Riordan'ın sırt ağrıları nedeniyle turunu yarıda bırakmıştı.

"Bipolar bozukluğum var" demişti

2014 yılında New York'tan İrlanda'ya bir uçuş sırasında üç polis memuru ve bir uçuş görevlisine saldırmaktan suçlu bulunan Dolores O'Riordan 6 bin 600 dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. O'Riordan Mayıs 2017'de İngiliz Metro gazetesine verdiği mülakatta kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu açıklamıştı. Sanatçı röportajda şunları ifade etmişti:

"Bipolar bozukluğum var ve hayatım boyunca aşırılıkları deneyimledim. Ancak bana henüz iki sene önce teşhis kondu. Yelpazenin iki ucu var - Aşırı bir biçimde depresif, karanlık olabiliyor ve yapmayı sevdiğiniz şeylere karşı ilginizi kaybedebiliyorsunuz, ondan sonra da süper manik olabiliyorsunuz. Ben uzunca bir süre yelpazenin hipomanik tarafındaydım ama dibe vurmadan ve depresyona yuvarlanmadan önce genelde bu uçta yaklaşık üç ay kalabiliyorsunuz. Manik olduğunuzda uyumuyor ve paranoyak oluyorsunuz. İlaç kullanarak bununla baş etmeye çalışıyorum."

©Deutsche Welle Türkçe

DW, AP, Reuters/EC,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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