The Black Eyed Peas'in üyesi TABOO İstanbul'da

360istanbul, The Black Eyed Peas grubunun dünyaca ünlü vokali TABOO ile ilkler listesine yeni bir etkinlik ekliyor. Her parçaları ile müzik listelerinde zirveye oturan ve dünya çapında hitlere imza atan enerjik grubun ünlü üyesi TABOO, Türkiye’ye geliyor. "That Tonight’s Gonna Be Good Night", "Pump It Louder", "Boom Boom Boom Gotta Get That" gibi nakaratlarına hep birlikte eşlik ettiğimiz Amerikalı grup The Black Eyed Peas’in vokali TABOO, 27 Nisan Cuma gecesi, saat 22.00'da, 360istanbul’da unutulmaz bir DJ ve vokal performans sergileyecek.

Performans öncesinde ünlü sanatçı, W İstanbul Hotel’de düzenlenecek özel bir basın toplantısında Hollywood, Los Angeles’tan en taze haberleri sizlerle paylaşacak. Bu özel basın toplantısında sizleri de aramızda görebilmekten mutluluk duyacağız.