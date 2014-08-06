T24 LogoT24 Logo
Yaşam

The Big Bang Theory oyuncularına bölüm başına 1 milyon dolar

Bölüm başı 1 milyon dolar ücret alacak Kaley Cuoco, Johnny Galecki ve Jim Parsons ekranın en çok kazanan oyuncuları unvanına sahip oldular

06 Ağustos 2014 15:44

ABD'nin dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip The Big Bang Theory dizisinin oyuncuları Kaley Cuoco, Johnny Galecki ve Jim Parsons, bölüm başı maaşlarını 3 katına yükselterek 1 milyon dolara ulaştırdı. CBS’in dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip The Big Bang Theory dizisinin oyuncuları Kaley Cuoco, Johnny Galecki ve Jim Parsons, bölüm başı ücretlerini 3 katına yükselterek 1 milyon dolara ulaştırdı. Üç oyuncu aynı zamanda ekranın en çok kazanan oyuncuları unvanına sahip oldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ratingleri yüksek olan komedi dizisi The Big Bang Theory’nin oyuncularıyla dizinin yapımcıları arasında, maaşın yükseltilmesi için görüşmeler yapıldığı ifade ediliyordu. Anlaşmazlık çözülemediği takdirde dizinin iptal olacağı söylentileri de Hollywood çevrelerinde sıkça gündeme geliyordu.

 

Frıends'in oyuncularıyla aynı rakam

 

Daha önce Friends dizisinin oyuncularının bölüm başı 1 milyon dolar aldığı bilinirken, şu anda Two and a Half Men dizisiyle Ashton Kutcher 755 bin, Jon Cryer 600 bin ve NCIS’dan Mark Harmon 525 bin dolar alıyor.

ETİKETLER

thebig bang theory1 milyon dolarbölüm başırekoren faz ücret alankaley cuocojohnny galeckijim parsons

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24