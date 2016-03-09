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The Beatles’ın yapımcısı hayatını kaybetti

Sir George Martin, 90 yaşında hayatını kaybetti

09 Mart 2016 22:50

Ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles’ın yapımcısı Sir George Martin 90 yaşında hayatını kaybetti. Grubun davulcusu Ringo Starr haberi Twitter hesabından duyururken ''Martin'in özleneceğini'' yazdı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İngiltere Başbakanı David Cameron da Martin'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek besteciden ''harika dörtlü ile birlikte çalışan müziğin devlerinden biri'' olarak bahsetti.

Aranjör ve besteci George Martin, dört kişiden oluşan Beatles grubunda ''beşinci Beatle' olarak tanınıyordu

Beatles grubu ile anlaşma imzalayan Sir George, 700'den fazla kayıt yapmıştı. Sanatçı aynı zamanda Gerry, The Pacemakers, Shirley Bassey ve Cilla Black gibi sanatçılarla da çalışmıştı.

1926 yılında Kuzey Londra'daki Holloway semtinde doğan Sir George Martin, Beatles grubunun küresel bir başarı kazanmasından büyük desteği olmuştu. Martin'e müzikteki üstün başarılarından dolayı 1996 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 'Sir' ünvanı verilmişti. 

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