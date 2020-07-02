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Kültür-Sanat

The Beatles'ın yaşayan iki üyesi, Koronavirüs günlerinde Ringo'nun doğum gününü kutlamak için internet üzerinden bir araya gelecek

02 Temmuz 2020 12:05

Müzik tarihinin en önemli gruplarından biri olarak görülen The Beatles'ın davulcusu Ringo Starr, 7 Temmuz'da 80. doğum günü için grubun hayatta olan diğer üyesi Paul McCartney ile birlikte YouTube üzerinden bir konser verecek.

Starr, her yıl geleneksel olarak doğum gününde düzenlediği yardım konserini Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene internet üzerinden düzenlemeye karar verdiğini söyledi. 

Rolling Stone dergisine konuşan Starr, "Bu sene hepimiz bir araya gelemeyeceğiz. 100 kişilik brunch yapılmayacak. Ancak bir şov hazırlıyoruz. Müzik ve sohbet dolu bir saat olacak" dedi.

Evden yapılacak organizasyonda Paul McCartney, Sheryl Crow, Gary Clark Jr., Sheila E., Ben Harper gibi sanatçılar performans sergileyecek. Bu sanatçıların eski konser görüntülerinin de "Ringo'nun Büyük Doğum Günü Şovu"nda kullanılacağı belirtildi. 

YouTube yayınından elde edilen gelir dört farklı sivil toplum kuruluşuna bağışlacak: Black Lives Matter Küresel Ağı, David Lynch Vakfı, MusiCares ve WaterAid.

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