'The Batman'in yönetmeni Reeves: Yeni Batman için Kurt Cobain'den esinlendim

The Batman"in yönetmeni ve senaristi Matt Reeves, Bruce Wayne karakterinin Kurt Cobain'den esinlenerek oluşturulduğunu açıkladı.

Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı "The Batman"in yönetmeni ve senaristi Matt Reeves, Empire Magazine'e konuştu. Reeves, daha önce farklı yönetmenler ve oyuncular tarafından defalarca beyazperdeye taşınan Batman'in kendi versiyonunu nasıl yarattığını açıkladı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, Matt Reeves, senaryonun ilk kısmını yazarken Nirvana grubunun "Something in the Way" şarkısını dinlediğini ve bu şarkı nedeniyle Batman/Bruce Wayne karakterini, her filmindeki gibi zengin playboy olarak değil, büyük bir trajedi yaşamış ve kendisini toplumdan uzaklaştırmış bir kişi olarak ele almaya karar verdiğini açıkladı. Filmin resmi fragmanında da grubun bu şarkısı kullanılıyor.

"Savunmasızlığını ve çaresizliğini ama aynı zamanda gücünü de hissedebiliyordunuz"

Batman/Bruce Wayne karakteri için Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in kurgusal bir versiyonunu yaratmaya çalıştığını belirterek Reeves, Robert Pattinson'ın "Good Time" filmindeki performansını gördükten sonra kafasındaki Batman için mükemmel isim olduğunu düşündüğünü söyleyen Reeves şu ifadeleri kullandı: