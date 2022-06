"The Batman"in küresel hasılatı 750 milyon dolar sınırını geçti

Warner Bros ve DC'nin "The Batman" filmi, küresel gişede 750 milyon dolar sınırını aştı ve yılın en çok hasılat yapan filmi unvanını sağlamlaştırdı. Film, toplam hasılatının 365 milyon dolarlık kısmı ABD ve Kanada'dan elde ederken, diğer pazarladan 386.1 milyon dolar kazandı.

Filmin etkileyici başarısı üstüne, Warner Bros'un Yurtiçi Dağıtım Başkanı Jeff Goldstein, "Ülke genelindeki sinemalarda gördüğümüz inanılmaz tepki, hem bu ikonik DC Süper Kahramanının kalıcı gücünün hem de harika filmleri büyük ekranda deneyimlemek isteme iştahının bir kanıtıdır. Bu etkileyici dönüm noktasına ulaşmamızda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Uluslararası Dağıtım Başkanı Andrew Cripps ise şunları ekledi: "Batman her seviyede performans sergiliyor, dünya çapındaki her pazarda kritik övgüler ve büyük kalabalıklar topluyor. Filmle gurur duyuyoruz ve her yerde izleyiciler üzerinde bir etki bırakmaya devam etmesinden dolayı çok mutluyuz."

Matt Reeves tarafından yönetilen ve Batman/Bruce Wayne rolünde Robert Pattinson'ı izlediğimiz filmde ayrıca Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro gibi yıldız isimler rol alıyor. Vizyondaki yedinci haftasını geride bırakan "The Batman", bugün itibariyle HBO Max'te de yayınlanacak.