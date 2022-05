"The Batman"in küresel gişe hasılatı 500 milyon dolar sınırını geçti

"The Batman" ikinci haftasında, pandemi döneminin dünya çapında en iyi hasılat yapan 4. filmi oldu.

Matt Reeves'in yönettiği "The Batman" filmi, ülkemizde izlenme rekorları kıran "Bergen" ile olan gişe rekabetinde geride kalmış olsa da başta ABD olmak üzere pek çok ülkede iki haftadır gişenin lideri konumunda.

İzleyicilerden ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan film, ilk hafta sonunda ABD'de 128.5 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş ve pandemi döneminin en iyi açılış hasılatına imza atan 2. film olmuştu. (İlk sırada gişe rekortmeni Spider-Man: No Way Home bulunuyor.)

Bu hafta "The Batman" önemli bir başarıya daha imza attı. Filmin dünya çapında elde ettiği gişe hasılatı 500 milyon dolar sınırını aştı. Çarşamba gününün verilerine göre, toplamda 505.8 milyon dolar kazanan film, pandemi döneminde, dünya çapında en yüksek gişe hasılatı elde eden dördüncü film oldu.

"The Batman" ayrıca Warner Bros.'un, 2019'da vizyona giren "Joker"den sonraki en iyi küresel hasılatına da sahip oldu. Warner Bros. Pictures Yönetim Kurulu Başkanı Toby Emmerich bugün, "Dünyanın her yerindeki insanların 'The Batman'i sinemalarda izlediğini görmekten çok büyük heyecan duyuyoruz. Matt Reeves, sinemaseverleri taze ve orijinal hissettiren bir deneyime götürürken, bu küresel kültürel kahramanın mirasını onurlandırmayı başaran olağanüstü bir film sundu. Matt, Dylan, Walter, Chantal, Robert ve Zoë ile tüm oyuncu kadrosunu ve ekibi bu harika mihenk taşı için tebrik ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Robert Pattinson'ı Batman, Zoe Kravitz'i ise Catwoman rolünde izlediğimiz ve ayrıca Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright gibi oyuncuların yer aldığı "The Batman"in, henüz vizyonda yalnızca iki hafta geçirdiğini göz önüne aldığımızda filmin önümüzdeki günlerde gişe kazancını daha da arttırması kaçınılmaz görünüyor.