'The Avengers' filmi rekorla başladı

Geçtiğimiz hafta gösterime giren 'Yenilmezler' ABD'de 200 milyon dolar hasılat elde ederek ilk 3 gün açılış rekorunu kırdı.

'Yenilmezler', Harry Potter ve Ölüm Yadigarları ve Dark Knight’ı geride bırakarak 'ilk üç günlük gişe' rekorunu kırdı.

Film, sadece Cuma günü 80 milyon dolarlık gişe yaptı. Dünya çapında ise 1 hafta içinde 640 milyon dolar hasılat yapacağı tahmin ediliyor.

Marvel'ın süper kahramanları Nick Fury, Hulk, Kaptan Amerika, Thor, Iron Man, Hawkeye ve Kara Dul'un (Black Widow) birlikte yer aldığı film, bu süper kahramanlar takımının dünyayı kurtarmasını anlatıyor.

İlki 1963’te yayınlanan ve o günden sonra çizgi roman fanatiklerinin mabedi haline gelen Marvel’ın en sevilen serilerinden olan "The Avengers"ın sinema uyarlaması olan yapımda baş rolleri de efsanevi bir kadro paylaşıyor: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgard ve Samuel L. Jackson’ın yer aldığı süper kahramanlar filmi Yenilmezler'in senarist ve yönetmen koltuğunda ise Joss Whedon oturuyor.