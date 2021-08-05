TGS: Katledilen kadınlara saygı duyun, haberlerinizi etik gazetecilik çerçevesinde yapın

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın ifadelerinin ayrıntılı şekilde medyada yer almasını eleştirirken, "Tık haberciliği değil, etik gazetecilik için çağrımızdır" diyerek etik haberciliğe ilişkin bir rehber paylaştı.

TGS Kadın ve LGBTI+ Komisyonu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Medyada Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesiyle ilgili katilin ifadelerine ayrıntılı bir şekilde yer verildi. Şiddet bu kadar ortadayken bir de ayrıntılarını bilmek bize ne kattı?

Soruyoruz! Şiddetin pornografisini yapmak size ne kazandırdı? Habere mi dikkat çektiniz? Biz TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu olarak bu haberleri dehşetle okuduk.

Haberde şiddetin detayları şiddeti yeniden üretir, katilleri özendirir, şiddete maruz kalanları nesneleştirir. Katledilen kadınlara saygı duyun, haberlerinizi etik gazetecilik çerçevesinde yapın.

Bunun için hazırladığımız bir rehberimiz var, OKUYUN! Cinsiyetçiliği yok saymayın, yapmadığınızı varsaymayın!

Sadece Azra Gülendam Haytaoğlu için değil, tüm şiddet haberleri için sorumluluğunuzu unutmayın, şiddete yol göstermeyin!"