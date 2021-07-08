Gazetecilik meslek örgütleri 'tasarruf genelgesi'ni protesto etti: Yerel gazeteler nefes alamaz hâle gelecek; haberden, bilgiden tasarruf olur mu?

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu ile birlikte, Eskişehir’de; kamuda basılı gazetelerin satın alınmamasını öngören tasarruf genelgesini protesto etti. Durmuş, “Yerel gazeteler devletten destek beklerken bu genelge ile nefes alamaz hâle gelecektir”.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan “tasarruf genelgesi” ile kamu kurum ve kuruluşlarına gazete alınmaması Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Adana’nın yanı sıra Eskişehir’de de protesto edildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu ile birlikte basın açıklaması yaptı.

"Yazılı medyaya ölümcül darbe"

Durmuş, yerel gazetelerin devletten destek beklediği bir süreçte, bu genelge gazetelerin nefes alamaz hâle geleceğini söyledi. Durmuş şöyle konuştu:

“Tasarruf tedbiri adı altında alınan bu karar işçisiyle işvereniyle tüm basın camiasını derinden üzmüştür. Tasarruf edilecek alan burası mıdır? Haberden, bilgiden tasarruf olur mu? Gerçeğe, doğru bilgiye daha fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde alınan bu karar tüm toplumun zararınadır. Öte yandan bu karar, pandemi, ekonomik kriz ve dijitalleşme ile zaten büyük zorluklar yaşayan yazılı medyaya ölümcül bir darbe vuracaktır.

Kamu kuruluşlarının abonelikleri ve ilânlardan başka bir geliri olmayan yerel gazetelere uygulanacak bu ambargo onların tek tek kapanmasına, yerel basında çalışan binlerce meslektaşımızın işsiz kalmasına neden olacaktır. Yerel gazeteler devletten destek beklerken bu genelge ile nefes alamaz hâle gelecektir.

Gazeteler bir kamu faaliyeti yürütmektedir. Haber hepimize ekmek ve su gibi lazımdır. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının tesis edilmesi demokrasilerin gereğidir. Gazetecilerin işlevini yerine getirebilecekleri koşulların yaratılması hükümet edenlerin görevidir. Toplumun kültürel gelişimi ve doğru bilgiye ulaşması için çalışan gazetelerin bir tasarruf aracı olarak görülmesi doğru değildir. Kamu kuruluşlarına gazete aldırmayarak yapılacak tasarruf devede kulak bile olmayacaktır. Eğer tasarruf ile ekonomik sorunların çözüleceği düşünülüyorsa tasarruf yapılacak kalemlerin yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır.”

TGF Genel Başkanı Karaca: Anadolu basını batıyor

Son tasarruf tedbirlerinden sonra Anadolu basını tamamen yok olma durumuna girdiklerini belirten Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, şunları söyledi:

"Türkiye'de Anadolu basını batıyor dedikçe batmamız için gaza bastılar gidiyor. Nereye gidecek bilmiyoruz ama bu olayın mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'de son 5 yıl içinde 1800 olan günlük gazete sayısı 900'e düşmüştür. Bölgesel televizyon sayısı 50'lerin altına düşmüştür. Bunun yanında gazetelerin bir abone bedeline göz dikilmesi tasarruf tedbiri içine sokulması gerçekten son derece çirkin bir olaydır. Sayın Cumhurbaşkanının bu olaydan vazgeçmesini temenni ediyoruz. Anadolu basınının yaşaması için bu şarttır."

"Suçlular yakalansın "

Eskişehir’de İHA muhabirine pazarda haber çekmek için görüntü aldığı sırada pazarcı esnafının saldırı olayını da kınayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, “Türkiye’deki en büyük sorun gazetecinin görev yapması. Dün Eskişehir’de Pazar yerinde İHA Muhabiri bir arkadaşımıza saldırı yapılmıştır. Son derece çirkindir. Suçluların yakalanarak gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz. Gazetecilere baskının bir an önce sona erdirilmesini diliyoruz” diye konuştu.