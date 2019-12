-TGF Başkanlar Konseyi sonuç bildirgesi açıklandı İZMİR (A.A) - 11.09.2011 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 35. Başkanlar Konseyi Toplantısı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesinde, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun son aldığı kararla, kurum şubelerinin bulunduğu illerdeki sınırlı sayıda meslek örgütüne sağlanan maddi yardımın yetersiz olduğu ve bunun federasyonun çatısı altındaki tüm meslek kuruluşlarına adil şekilde dağıtılması gerektiği talep edildi. Bildirgede, ''Bu konuda TGF yönetimi her türlü katkıya hazırdır. Zor koşullar altında ayakta durmaya çalışan meslek örgütlerimizin desteklenmesi, yerel basının maddi manevi ayağa kalkmasını sağlayacak, bu da ülkemizdeki demokrasi standardının yükselmesine katkı koyacaktır'' denildi. Hükümet yetkililerinin son aylarda sık sık dile getirdiği internet medyasıyla ilgili yasa hazırlığının TGF tarafından yakından izlendiğine de değinilen bildirgede, şu görüşlere yer verildi: ''Yasanın en büyük endişe yaratan bölümü, resmi ilanların gazeteler yerine internette yayınlanmasını sağlayacak maddelerin de bu tasarının içinde yer almasıdır. Güç şartlarda yaşam mücadelesi veren yazılı medya, bu durumdan ciddi anlamda olumsuz etkilenecektir. Devlet yetkililerinin, yerel medyayı bitirebilecek bu tip bir yasanın çıkarılması aşamasında basın meslek örgütlerinin görüşlerini alması şarttır. TGF bu sürece katkı koymaya hazırdır. Basın İlan Kurumu'nun da bu aşamada mevcut yazılı basının internet sitelerini de değerlendirmeye alması gerektiğine inanıyoruz.'' -''Yıpranma hakkı''- Bildirgede, gazetecilerin yıpranma hakkının kaldırılmasıyla ilgili sancının devam ettiği vurgulanarak, federasyonun bu konuda hükümet nezdinde yaptığı tüm görüşmelerin takipçisi olduğu belirtildi. ''Neredeyse günün 24 saatinde kendisini görevde hisseden ve uzun süreli mesai saatleriyle yıpranan basın emekçilerinin önceden kazanılmış ancak ellerinden alınmış haklarının geri alınmasıyla ilgili mücadelemiz her platformda sürecektir'' ifadeleri bildirgede yer aldı. Gazetecilerin basın tribünlerine girişlerinde yaşanan akreditasyon sorununun devam ettiği, bu konuda son olarak Danıştay Dava Daireleri'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yetkisinin yürütmesinin durdurulmasına GSGM tarafından yapılan itirazı 12 Temmuz 2011 tarihli kararıyla oy birliği ile reddettiği hatırlatılan bildirgede, buna karşın akreditasyon sürecine TFF ve TSYD tarafından yasa dışı bir şekilde müdahil olunduğu ileri sürüldü. Bildirgede, ''Temiz futbol ve temiz spor sürecinin yaşandığı ülkemizde konuyla ilgili yargı kararının uygulanması ve meslek örgütlerimizden herhangi birine ayrıcalık tanınmadan sorunun çözülmesi, yılların kanayan yarasını ortadan kaldıracaktır. TGF olarak göreve yeni başlayan Gençlik ve Spor Bakanı'nın akreditasyonla ilgili hiçe sayılan yargı kararını uygulamaya öncülük etmesini talep ediyoruz'' görüşü dile getirildi. Tutuklu gazeteciler sorununun, toplumun her kesiminde ciddi rahatsızlık yarattığı da belirtilerek, bildirgede şunlar kaydedildi: ''Ne ile yargılandıklarını bilmeyen ve tutukluluk halleri cezalandırılmaya dönen meslektaşlarımızın, 'özgür yargılanmaları' yönündeki talebimizi yineliyoruz. Ülkemizin yurt dışında da prestij kaybına neden olan ve meslektaşlarımızda basın özgürlüğünü zedeleyici bir baskı unsuru olarak kendini hissettiren bu kanayan yaranın çözümü için, TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin harekete geçmesini ve yasal değişikliklerin acilen yapılmasını talep ediyoruz. Aksi halde 'ileri demokrasi' söylemlerinin havada kalacağını buradan bir kez daha haykırıyoruz.'' Toplantıda, Adıyaman Gazetecileri Cemiyeti'nin Federasyona üyeliğinin kabul edildiği de ifade edildi.