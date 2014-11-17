TGC'den maç sonrası gazetecilere saldırılmasına kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Türkiye-Kazakistan maçı sonrası özel güvenlik görevlilerinin gazetecilere yönelik saldırısını kınadı. “Sporda şiddetin önlenmesi için yalnızca yasaların sertleştirilmesinin yetmediğini düşünüyoruz” ifadelerini kullanan TGC Yönetim Kurulu, Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe Kulübü’nü gazetecilere yönelik şiddetin önlenmesi için göreve çağırdı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklama şöyle:

“Barış ve kardeşlik dilinin hakim olması gereken spor alanlarında her gün bir başka şiddet olayına tanık oluyoruz. Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla görev yapan gazetecilere özel güvenlik birimi elemanlarının saldırılarının her gün biraz daha arttığını gözlemlemekteyiz.

Pazar günü oynanan Türkiye-Kazakistan maçında da kendisine küfür edildiği gerekçesiyle sahayı terk eden bir milli futbolcunun güvenlik elemanları, olayı öğrenmeye çalışan gazetecilere yumrukla tekmeyle saldırmış, fotoğraf makinelerini parçalamış ve haber alma haklarını engellemişlerdir. Futbola egemen olan nefret söyleminde ve şiddette kimi kulüp yöneticilerinin de büyük payı olduğunu düşünüyoruz. Sahada birbirleriyle dostça mücadele eden sporcuları gerginliğe iten bu tür demeçlerin önünün alınması gerektiği inancındayız.

Siyasetçilerin, belediye başkanlarının, kulüp başkanlarının özel korumaları ve özel güvenlikçileri anlaşıldığı kadar özenle seçilmiyor. Özel güvenlikçiler çalıştıkları kişileri korumakla yükümlüyken ayrıca etrafa da terör estirmekten geri kalmıyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak sporda şiddetin önlenmesi için yalnızca yasaların sertleştirilmesinin yetmediğini düşünüyoruz. Bu konuda ortak bir tutum belirlenmesi için Futbol Federasyonu’nu, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’nü göreve çağırıyoruz. Fenerbahçe Kulübü’nden de meslektaşlarımızı darp eden özel güvenlik görevlileri hakkında gerekli yaptırımı uygulamalarını bekliyoruz.”