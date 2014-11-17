Gazetecilere tekme tokat saldırı!

Milli maçtan sonra Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın stattan ayrılışını görüntülemek isteyen kameraman ve foto muhabirlerine fiili müdahalede bulunuldu. Bu üçlünün stattan ayrılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün güvenlikçileri gazetecilere tekme tokat saldırdı.

Türk Telekom Arena'daki Türkiye-Kazakistan maçından sonra Volkan Demirel; beraberindeki Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Futbol Takımı Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte ayrılırken çirkin olaylar yaşandı.

Sarı lacivertlilerin stattan çıkışını görüntülemek isteyen kameraman ve fotomuhabirlerine Çetinkaya sert tepki gösterdi.

Bu üçlünün Emre Belözloğlu'nun jipiyle stattan ayrılmasının ardından, statta onlara eşlik eden güvenlik görevlileri, gazetecilere acımasızca saldırdı.

Güvenlikçiler, çevredekilerin sakinleştirme çabalarına rağmen, tekme ve tokat darbeleriyle yere düşürdükleri bir foto muhabirine yerde de vurmaya devam etti.

Saldırganlar, polislerin müdalalesi sonrasında yatıştı ve bölgeden uzaklaştı.