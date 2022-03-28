TGC: Yurttaşların habere erişimine bir engel daha getiriliyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, iktidarın TBMM’ye sunduğu, gazetecilere yeni hapis cezaları getirilmesinin yolunu açan torba kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Şirketler aleyhine haber yapan gazetecilere şöhrete zarar suçlamasıyla üç yıla kadar hapis cezası getiren teklifin vatandaşların habere erişim hakkını engelleyeceğinin altı çizildi.

TGC'den yapılan yazılı açıklamada, "Anayasal bir hak olan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemek için iktidar tarafından sistematik olarak girişimde bulunulmaktadır. Son olarak 85 iktidar milletvekilinin ortak imzasıyla TBMM’ye torba kanun içinde bir teklif sunulmuştur. Teklife göre şirketlerin şöhretine zarar verecek haberlere üç yıl hapis cezası getirilmesi söz konusudur. Torba yasaya eklenen maddeye göre isimleri belirtilmese bile şirketlerin güvenirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak, güveni sarsacak haberlerin yapılması sansürlenmektedir. Yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgili haberlerin serbest dolaşımı bir kez daha engellenmek istenmektedir. Seçime gidilen bir süreçte gazetecilere, ekonomi habercilerine aba altından sopa gösterilmektedir. Bu madde kabul edilirse yurttaşların habere erişiminin önüne yeni bir engel konulacaktır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yeni bir darbe olan bu teklifin çekilmesi için iktidar ve muhalefet partilerine çağrı yapıyoruz.” denildi.

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