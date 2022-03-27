AKP teklifi Meclis’e sundu: Şirketler aleyhine haber yapan gazeteciler, ‘şöhrete zarar’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve önceki gün TBMM Başkanlığı’na sunulan torba kanun teklifinde gazeteciler için yeni hapis cezalarının öngörüldü.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, AKP'li 85 milletvekilinin ortak imzasıyla sunulan teklifle, gazeteciler, yaptıkları haberler gerekçesiyle yeni hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Teklife göre, şirketlerin “şöhretine” zarar verecek haberlere üç yıl hapis cezası verilecek. Teklifle, 6163 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanun’a eklenen ve karşılığında en az üç yıl ceza öngörülen madde şu şekilde:

‘‘Basın Kanunu’nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından birisi vasıtasıyla bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz. İsimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla yayılamaz.’’

Daha önce ergi kaçırdığını yakalanmadan önce itiraf edenlere uygulanan “etkin pişmanlık” hükümlerinin kapsamı da genişletiliyor. Verginin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tebliğ edilen oran, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında azaltılacak. Soruşturma anından hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek.

Teklife göre, Hazine taşınmazlarının peşin satışında indirim uygulanacak. Ayrıca Hazine'ye ait tarım arazileri de üçüncü kişilere satılabilecek.’