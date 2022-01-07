TGC: Metin Göktepe’yi unutmayacağız, unutturmayacağız

Türkiye Gazeteciler Cemiyet (TGC), polislerce darp edilerek katledilişinin 26’ncı yılında Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe'yi anma mesajında, "Metin Göktepe’yi unutmayacağız, unutturmayacağız. Meslektaşımızı sevgi ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

TGC Yönetim Kurulu Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin katledilmesinin 26. yılında bir mesaj yayınladı. Mesajda, Götepe'nin hak odaklı bir gazetecilik yaptığını vurgulayarak, "Metin Göktepe’yi unutmayacağız, unutturmayacağız. Meslektaşımızı sevgi ve özlemle anıyoruz" denildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Metin Göktepe, Evrensel gazetesinin hak odaklı haberler üreten muhabirlerinden biriydi. 1996’da yine bir haber peşinde koşarken gözaltına alındı. 8 Ocak 1996’da Emniyet Müdürlüğü Göktepe’nin gözaltındayken duvardan düşüp öldüğünü açıkladı.

Ancak bu yanıtı yeterli görmeyen gazeteci meslek örgütleri ısrarlı bir araştırma sonunda, Göktepe’nin polisler tarafından dövülerek, öldürüldüğünü ortaya çıkardılar. Bu sonucun alınmasında dönemin TGC Başkanı Nail Güreli’nin ve Göktepe’nin haberci arkadaşlarının inatçı takipleri son derece etkili olmuştur.

Aydın’da başlayıp Afyon’da devam eden yargılamalar sonucu işkenceye karışan yedi polis hüküm giydi. Elbette hüküm Metin’i bize ve ailesine geri getirmedi ama Metin Göktepe sayesinde basın emekçileri ilk kez büyük bir dayanışma göstermiş oldu.

Metin Göktepe’yi unutmayacağız, unutturmayacağız. Meslektaşımızı sevgi ve özlemle anıyoruz."

TIKLAYIN | Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 26. yılında mezarı başında anılacak

Metin Göktepe kimdir?

10 Nisan 1968'de Sivas’da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'ne girdi. 1992 yılının Mart ayında Haberde ve Yorumda Gerçek dergisinde çalışmaya başladı. Yayın hayatı boyunca Haberde ve Yorumda Gerçek Dergisi'nde muhabiri olarak çalıştı, 7 Haziran 1995'te kurulan Evrensel Gazetesi’nde başından itibaren yer aldı. Metin Göktepe, 8 Ocak 1996'da, gazetecilik yaparken, gözaltında dövülerek öldürüldü. Metin Göktepe gözaltında öldürülmüş gazeteciler içinde katilleri için mahkumiyet kararı verilmiş ilk gazetecidir. Dava 28 Eylül 2000'de tamamlandığında, beş polis memuruna kastı aşan insan öldürmek ve faili belli olmayacak şekilde insan öldürmek suçlarından yedişer yıl altışar ay hapis cezası verildi. Fakat mahkum polislerin cezalarının tamamlamalarına 19 Aralık 2000'de yürürlüğe giren Şartlı Tahliye ve Ceza Erteleme Yasası engel oldu. Sadece bir polis memuru Yargıtay'ın kararı bozmasından sonra 20 ay hapis ve beş ay kamu hizmetlerden uzaklaştırma cezası aldı.