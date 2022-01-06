Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 26. yılında mezarı başında anılacak

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak'ta katledilişinin 26. yılında mezarı başında anılacak.

Haber izlediği sırada polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, katledilişinin 26. yılında, İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığındaki mezarı başında anılacak. 8 Ocak cumartesi günü yapılacak anmaya Metin Göktepe’nin ailesi, çalışma arkadaşları ve meslektaşları katılacak.

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996 tarihinde, Ümraniye E Tipi Cezaevinde öldürülen tutuklular Orhan Özen ile Rıza Boybaş’ın cenaze törenini izlemek için gittiği Alibeyköy’de polisler tarafından gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek öldürülmüştü.

Anma yeri: Atışalanı Esenler Kemer Mezarlığı

Tarih: 8 Ocak Cumartesi

Saat: 11.00