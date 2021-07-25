TGC: Gazetecilere yönelik saldırı kabul edilemez kınıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Şile’de A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınadı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı: "Son günlerde sahada çalışan gazetecilere yönelik saldırılar giderek artıyor. Bunlardan biri Şile’de yaşandı. Şile’de denizde kaybolan yurttaşlarla ilgili haber takibine giden A Haber ekibi saldırıya uğradı.

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk çekim yaparken cankurtaranlar tarafından engellendiklerini, saldırıya uğradıklarını, karakola giderek suç duyurusunda bulunduklarını ve aldıkları darbelerden ötürü rapor aldıklarını açıkladılar.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak sahada çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz.

Olayda darbe alan meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Olayın sorumlularının araştırılıp cezalandırılmasını bekliyoruz."