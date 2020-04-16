TGC: Fox TV'ye verilen cezalar, vatandaşların haber alma hakkının engellenmesidir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Fox TV Ana Haber’e verilen 3 kez yayın durdurma ve para cezasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. TGC'nin açıklamasında Fox TV'ye verilen cezanın ölçüsüz, haksız ve orantısız olduğu belirtilirken, RTÜK'ü Anayasa'ya uygun davranmaya davet edildi.

TGC'nin açıklaması şöyle:



"Basın özgürlüğü, Anayasamız gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsamaktadır. RTÜK’ten beklenen yayın hizmeti ilkelerinin ihlaline ilişkin verdiği kararların Anayasa’ya, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine uygun olmasıdır. RTÜK bir kamu kurumudur ve tarafsız olma sorumluluğu vardır. RTÜK sansür kurulu olmamalı, her yayın organına eşit davranma sorumluluğu olduğunu unutmamalıdır.

RTÜK tarafından son olarak Fatih Portakal’ın sunduğu Fox TV Ana Haber’e üç gün yayın durdurma ve para cezası verilmiştir. Cezalar ölçüsüz, haksız ve orantısızdır. Vatandaşların haber alma hakkı engellenmiştir.

RTÜK'ü Anayasa'ya uygun davranmaya davet ediyoruz

Gazetecilik kamu yararı amacıyla yapılan bir meslektir. Gazetecilerin görevi iktidarları memnun etmek değildir. İktidar erkinin eleştirmesi, yayın durdurma ve para cezası gerekçesi olmamalıdır.



Tekrar tekrar hatırlatırız ki; Anayasanın ve Basın Kanununun amir hükümleri karşısında;



Basın hürdür; sansüre tabi tutulamaz.

Halkın haber alma/edinme hakkı demokratik toplumun temellerindendir.

Her türlü ifade aracı (gazete, radyo televizyon, internet, sosyal medya vb..) Anayasal koruma altındadır.

Kamuoyunun sesi olan basının işlevini yerine getirebilmesi, özgür olmasına bağlı olduğundan basın özgürlüğü, herkes için geçerli ve yaşamsal bir değerdir. RTÜK’ü bir kez daha basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye, kararlarında Anayasa’ya uygun davranmaya davet ediyoruz."

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