FOX Ana Haber bugün yayınlanacak mı?

T24 Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Fatih Portakal’ın ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçesiyle FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi. Peki bugün FOX TV Ana Haber bülteni yayınlanacak mı?

Sürece ilişkin T24'e bilgilendirmede bulunan CHP RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "Program durdurma bugün uygulanmayacak. Karar metninin yazımı tamamlanacak ve yayıncı kuruluşa iletilecek, süreç bundan sonra başlayacak. Bunun da belirli bir takvimi yok" ifadesini kullandı.

Fox TV yetkilileri konuyla ilgili olarak, "Fox’a henüz karar metni ulaşmamış, onu bekliyorlar. Önceki uygulamalarda o saatte ana haber yayınlanmamış o da sonra yargıdan dönmüş" bilgisini paylaştı.

T24'e bilgi veren FOX TV kaynakları, "Fox TV RTÜK kararının tebliğ edilmesinin ardından yürütmeyi durdurmaya başvurulacak. Karara göre Fatih Portakal hem yayına çıkmayacak hem de ana haber bülteni yapılmayacak. O saatlerde RTÜK'ün gönderdiği belgesel yayınlacak" dediler.



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