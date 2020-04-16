FOX Ana Haber bugün yayınlanacak mı?

T24 Haber Merkezi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Fatih Portakal’ın ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçesiyle FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi. Peki bugün FOX TV Ana Haber bülteni yayınlanacak mı?
Sürece ilişkin T24'e bilgilendirmede bulunan CHP RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "Program durdurma bugün uygulanmayacak. Karar metninin yazımı tamamlanacak ve yayıncı kuruluşa iletilecek, süreç bundan sonra başlayacak. Bunun da belirli bir takvimi yok" ifadesini kullandı.
Fox TV yetkilileri konuyla ilgili olarak, "Fox’a henüz karar metni ulaşmamış, onu bekliyorlar. Önceki uygulamalarda o saatte ana haber yayınlanmamış o da sonra yargıdan dönmüş" bilgisini paylaştı.
T24'e bilgi veren FOX TV kaynakları, "Fox TV RTÜK kararının tebliğ edilmesinin ardından yürütmeyi durdurmaya başvurulacak. Karara göre Fatih Portakal hem yayına çıkmayacak hem de ana haber bülteni yapılmayacak. O saatlerde RTÜK'ün gönderdiği belgesel yayınlacak" dediler.
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Ne olmuştu?
RTÜK, yayıncının ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki Koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirdi. Kurul, Fatih Portakal’ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti.
İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varan RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8/1/b maddesinde yer alan “Yayın hizmetleri, Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmü kapsamında FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verilmesine karar verdi.
RTÜK Kanununa göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor.
FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal hakkında sosyal medya hesabından yaptığı "Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da suç duyurusunda bulunulmuştu.