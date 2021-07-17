TGC: Erol Bilem'in ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi gazeteci Erol Bilem, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü vefat etti. Cenazesi 17 Temmuz 2021 Cumartesi (bugün) Karacaahmet Mezarlığı’daki Şehitlik Camisi’nde öğleyin kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Erol Bilem’in vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı.



Mesajda şu görüşler yer aldı: "Üyemiz Erol Bilem’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Erol Bilem’in ailesinin, yakınlarının ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Erol Bilem kimdir?

İzmir 1942 doğumlu. Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1971 Günaydın Gazetesi’nde başladı. Hürriyet, Tan, Sabah, Tercüman’da görev yaptı. Fransızca biliyordu. Evli ve iki çocuk sahibiydi. TGC ve SİYAD üyesiydi. Silüetler isimli müzik grubunun üyesiydi. TGC üyesi eşi Ufuk Bilem geçen yıl vefat etmişti.