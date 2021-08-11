TGC'den orman yangınları haberleri nedeniyle 6 kanala 17 dosyadan ceza kesen RTÜK'e: Bu cezalarla Anayasa yok sayılmaktadır

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) son toplantısında televizyon kanallarına verdiği cezalarla ilgili yaptığı açıklamada, "RTÜK, FOX TV, Halk TV, Habertürk, KRT, Tele 1 ve TR 35 kanallarına ağırlıklı olarak orman yangınlarıyla ilgili haber ve programlarda geçen ifadeleri gerekçe göstererek toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza vermiştir. RTÜK bu cezalarla halkın haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkını engellemekte ve Anayasa’yı yok saymaktadır" ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili yayınlar nedeniyle 6 kanala toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza vermiş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'yı sosyal medya hesaplarında "ihsas-ı rey"de bulunduğu gerekçesiyle üst kurul toplantısından çıkarmıştı.

"Kararlarını özgürlükçü yaklaşımla alması beklenen RTÜK, eleştirel medyaya bedel ödetmektedir"

TGC Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı: "Bir kamu kurumu olan RTÜK kararlarında tarafsız olmak, Anayasa’ya basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne uygun davranmakla sorumludur.



Türkiye’nin yaşadığı orman yangınları felaketiyle kamu yararı zarar görmüş ve televizyon kanallarında bu önemli konu haber ve programlarla halka ulaştırılmıştır. İktidarın orman yangınlarının söndürülmesi sürecinde yaşanan sorunların haberleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı gündeme getirmesiyle RTÜK yine sansür görevini üstlenmiştir.



RTÜK’ün 3 Ağustos 2021 Salı günü medya yöneticilerine yangın görüntülerinin halkla paylaşılmaması için özel mesajlar göndererek editöryel bağımsızlığa müdahale ettiği kamuoyuna yansımıştır.

"RTÜK bu cezalarla Anayasa'yı yok saymaktadır"

Ardından da 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda RTÜK, FOX TV, Halk TV, Habertürk, KRT, Tele 1 ve TR 35 kanallarına toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza vermiştir. Cezaya konu olan sözlerin çoğunluğunu orman yangınlarıyla ilgili haber ve programlarda geçen ifadeler oluşturmaktadır. RTÜK bu cezalarla halkın haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkını engellemekte ve Anayasa’yı yok saymaktadır.



Kararlarını demokratik toplum ölçütü olan çağdaş ve özgürlükçü bir yaklaşımla alması beklenen RTÜK, verdiği para cezaları ve yayın durdurma kararlarıyla eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir.



RTÜK’ü tarafsız bir kamu kurumu olması gerektiğini hatırlamaya, halkın haber alma hakkını engellemekten, eleştirel yayın yapan TV kuruluşlarını para cezalarıyla zayıflatmaya çalışmaktan vazgeçmeye, Anayasaya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz."

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