TGC’den Nezih Demirkent anması: Türk basının güçlenmesinde rehber rolü oynadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun önceki başkanlarından Nezih Demirkent’in ölümünün 21. yılında yayınladığı mesajda “TGC’nin kurumsallaşmasında, gazetecilerin dayanışmasında, yaygın basın ile Anadolu basınının güçlenmesinde rehber rolü oynadığına” vurgu yapıldı.

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, "Türk basınının önde gelen ustalarından biriydi Nezih Demirkent. Gazeteciliğin hemen her dalına emek verdi. 2 Mart 1981’de Dünya Gazetesi’ni devralan Nezih Demirkent , okuru ekonomi gazeteciliğine önemli ivme kazandıran bir yayınla buluşturmuş oldu. 1982’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görev yapan Nezih Demirkent 10 yıl süren başkanlık sürecinde Cemiyetin kurumsallaşmasını sağladı." denildi.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Nezih Demirkent meslek yaşamını çalışan gazetecileri korumaya ve meslek örgütlerini destek olmaya adamış bir gazeteci-patrondu. Anadolu basınıyla yaygın basın arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni daha çağdaş bir yapıya ulaştırmak için büyük emek harcadı. Gazetecilik mesleğinin hafızası olan TGC Basın Müzesi’nin kurulması, Darıca’daki huzurevinin gazetecilere kazandırılması, işsiz gazetecilere kendi olanaklarıyla yayın organlarında yer açması unutulmayacak hizmetlerinde birkaçıdır.

Günümüz gazeteciliğinde Nezih Demirkent’i çok özlüyoruz. Onun gazeteci dayanışmasına yaptığı katkıları unutmuyoruz. 21 ölüm yıldönümünde anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.“

Nezih Demirkent kimdir?

Nezih Demirkent 1930 yılında İstanbul’da doğdu. F.Sabiha ve A.Nurettin Demirkent’in oğluydu. Haydarpaşa Lisesi’ni ve İÜ Hukuk Fakültesi bitirdi. Mesleğe 1950 yılında Son Saat Gazetesinde başladı. Yeni Sabah, Yeni Gazete ve Hürriyet’te, mesleğin çeşitli dallarında çalıştı. Hürriyet Gazetesinde Genel Yayın Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Dünya Gazetesi’nin sahipliğini üstlendi. Fransızca biliyordu. “Sayfa Sayfa Gazetecilik”, “Medya Medya” ve “Salı Yazıları” isimli kitapları yayınlandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki başkanlarından Nezih Demirkent, 50 yıl gazetecilik mesleğinin içinde bulundu. Uzun bir dönem TGC‘nin Başkan Yardımcılığı görevinde hizmet verdikten sonra 18 Kasım 1982 günü Başkanlığa seçildi. 10 yıl sürdürdüğü bu hizmetten, seçimde adaylığını koymayarak çekildi. TGC‘nin yayın organı Bizim Gazete‘nin aylık olarak yayımını başlattı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi ile TGC Basın Müzesi projelerini gerçekleştirdi. TSYD’nin kurucu üyesiydi. Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası’nın bir dönem başkanlığını yaptı. Basın Şeref Kartı taşıyordu. 11 Şubat 2001’de vefat etti. Tarih Profesörü Işın Demirkent ile evliydi. TGC üyesi, Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Didem Demirkent’in babasıydı.